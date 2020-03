IMPRESE IN BILICO

PORDENONE Il test sulle attività produttive lo si potrà avere soltanto nella giornata di oggi. Dopo che ieri le liste dei codici delle imprese che usufruiscono dell'esonero per continuare a produrre sono state sforbiciate, anche nel Friuli occidentale c'è stato un taglio di non poco conto.

Con oggi intere zone industriali sono destinate allo stop. E diverse filiere produttive importanti rischiano il blocco totale. Tra queste sicuramente quella del legno-arredo: già dalla scorsa settimana il distretto del mobile liventino ha assunto quasi un aspetto spettrale. Fabbriche chiuse. Parcheggi deserti. E nemmeno un camion che circolava.

Con la fermata delle linee produttive dell'Electrolux di Porcia e di Susegana fino al 10 aprile (la multinazionale scandinava è stata più prudente del decreto governativo che poneva la data del 3 aprile come termine delle fermate) si interrompe anche l'intero sistema dell'indotto dell'elettrodomestico. Possibile lo si deciderà oggi la prosecuzione dell'attività per il Professional di Vallenoncello che produce apparecchiature per le grandi collettività.

Altra filiera destinata allo stop è quella dell'automotive. Alla Brovedani di San Vito, azienda leader proprio nella filiera dei componenti per l'auto, già ieri avevano predisposto la chiusura in sicurezza degli impianti. Con una forte preoccupazione: in Europa, almeno fino a oggi, altri Paesi non hanno imposto blocchi produttivi e quindi la concorrenza potrebbe mangiare fette di mercato rilevanti a un settore tanto importante per la subfornitura pordenonese.

CHI PROSEGUE

Oltre alle aziende dell'agroalimentare e alle vetrerie a ciclo continuo (che, peraltro, producono contenitori sia per l'alimentare che per il farmaceutico) sono poche le realtà di una certa dimensione che continueranno a mantenere gli impianti accesi. La cartina di tornasole, sul territorio, è rappresentata molto bene dalla Zona industriale di Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Non un distretto mono-prodotto, ma un'area industriale nella quale sono insediate imprese che operano nei più svariati comparti e con diverse tipologie di prodotti.

«Complessivamente spiegava ieri il presidente del Consorzio Ponte Rosso, Renato Mascherin anche con l'area dello spilimberghese contiamo 220 realtà produttive. Quelle sanvitesi sono circa 140. Se dovessi fare una stima sulla base di quello che ho letto nel decreto e quello che i soci ci dicono direi che a restare aperte da giovedì saranno soltanto una quindicina di aziende. Non di più».

Sicuramente proseguirà la Bo Frost, il colosso del cibo surgelato che sta registrando un'impennata delle vendite in questo momento in cui tutti sono blindati in casa. Opererà il magazzino della Coop Alleanza 3.0 e sempre a San Vito non spegneranno i forni le vetrerie Vetri Speciali e Bormioli con la Illinois di Chions. Ieri non si sono registrate tensioni nemmeno nel settore metalmeccanico dove le sigle sindacali (a livello nazionale è stato dato mandato allo sciopero nel caso non venissero rispettati i decreti) stanno collaborando con le categorie produttive a individuare le soluzioni più appropriate. «Siamo però pronti avvertono Fim-Fiom-Uilm a segnalare al Prefetto e a fermare la produzione laddove non venissero garantite le condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori».

VERTICE REGIONALE

«Sappiamo ha sottolineato il segretario regionale Cisl, Alberto Montico ieri dopo un vertice regionale - che alcune aziende hanno iniziato a chiedere il cambio del codice Ateco, per poter proseguire con l'attività: sarebbe utile avere un monitoraggio su queste operazioni per capire se si tratta di aggiornamenti necessari oppure di modifiche determinate da altre logiche. Se a ciò si aggiunge la difficoltà, se non impossibilità, di procedere alle verifiche a causa degli uffici ispettivi al momento chiusi, la situazione risulta davvero al limite. Per questo abbiamo chiesto alle nostre Rsu, presenti sui luoghi di lavoro, di segnalarci eventuali comportamenti scorretti per poter intervenire immediatamente a tutela dei lavoratori».

BENZINAI

Intanto ieri le sigle che rappresentano i gestori delle aree di servizio hanno annunciato la chiusura da oggi sulla rete autostradale degli impianti. Denunciano una perdita dei guadagni del 90% e l'impossibilità di proseguire pagando le spese. Una situazione che rischia di allargarsi nei prossimi giorni senza un intervento del governo anche sulla viabilità ordinaria con possibili enormi disagi.

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA