LE REGOLE

PORDENONE Una doppia cabina di regia: da un lato le linee guida della Confcommercio nazionale (emendabili da alcune proposte delle sezioni locali dell'associazione di categoria), dall'altro l'appoggio e la consulenza del Dipartimento di prevenzione, già al lavoro per elaborare i protocolli in vigore nelle fabbriche del territorio. Così il Friuli Venezia Giulia si prepara a farsi trovare pronto alla ripartenza, il cui via anticipato è diventato più probabile. Sì, perché non basterà portare a Roma i grafici a torta, le curve del contagio e la disponibilità di dotazioni sanitarie: anche i singoli commercianti, primi protagonisti della seconda ondata di aperture, dovranno dimostrare di aver capito a fondo in quale mondo si troveranno a dover lavorare. Saranno a contatto con una giungla di regole, niente di paragonabile alla quotidianità ante-virus. Per questo le associazioni di categoria sono già al lavoro a un documento che recepirà sì le indicazioni della Confcommercio nazionale, ma con alcune proposte già portate sul tavolo del presidente della Regione.

I PASSAGGI CHIAVE

Il protocollo per la riapertura dei negozi (le prime attività sulla griglia di partenza) prevede come pietra angolare il distanziamento sociale. La norma è quella ormai conosciuta del metro di distanza tra le persone, ma dovrà essere declinata in ogni singola (e diversa) situazione. E qui interverrà la prima trasposizione pratica del concetto generale: nei negozi con una superficie inferiore ai 40 metri quadrati, infatti, il protocollo prevede la presenza di massimo due addetti e di un solo cliente alla volta. Gli altri dovranno attendere all'esterno, ordinatamente. In tutti gli esercizi commerciali dotati di una superficie superiore, invece, si dovrà garantire comunque il contingentamento dei flussi, ma senza limitare l'accesso a una sola persona. Chi avrà la possibilità, inoltre, dovrà creare due percorsi: uno per l'entrata, l'altro per l'uscita. Ogni negozio dovrà avere a disposizione il dispenser per il gel igienizzante e dove non sarà materialmente possibile rispettare il metro di distanza, saranno obbligatorie le mascherine. I vertici di categoria del commercio locali, invece, stanno lavorando a una proposta più morbida a beneficio di ristoratori e titolari di bar: vorrebbero infatti che i nuclei familiari non si debbano distanziare allo stesso tavolino, dal momento che già convivono nella stessa abitazione. Sarà infine cruciale il ruolo del Dipartimento di prevenzione, che potrà indicare la strada migliore per riprendere a lavorare facendo i conti con un cliente potenzialmente sempre presente: un virus che non pagherà la consumazione, ma che nessun buttafuori potrà vedere.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

