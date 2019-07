Disservizi, 12mila segnalazioni al Sol

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROBLEMIPORDENONE Sono l'illuminazione pubblica e le condizioni delle strade il principale cruccio dei pordenonesi. I malfunzionamenti dei lampioni e i problemi alla viabilità sono infatti in testa alle segnalazioni che pervengono quotidianamente al Sol, il Sistema di segnalazione online attivo dal 2013 sul sito internet del Comune e che permette di comunicare i disservizi h24 e di essere poi aggiornati sulla loro risoluzione: ciascuno dei due settori rappresenta infatti il 36% delle segnalazioni, per un totale del 72 per cento che sfiora i...