PORDENONE La nuova Consigliera di parità dell'Area vasta pordenonese rilancia lo sportello contro le discriminazioni. Sara Marchi, udinese, avvocato specializzato in diritto del lavoro, nominata lo scorso 17 settembre dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, succede a Chiara Cristini che ha ricoperto l'incarico per due mandati, e si è insediata nell'ufficio che si trova nella sede dell'Edr, ex Provincia. Le Consigliere di parità sono pubblici ufficiali che svolgono un ruolo di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro; si occupano dunque della tutela di lavoratrici e lavoratori nelle ipotesi di discriminazioni, dirette e indirette.

«Ci muoviamo in un ambito differente da quello delle pari opportunità spiega -, quello delle discriminazioni in ambito lavorativo. È previsto che la Consigliera di parità abbia uno sportello gratuito per esercitare un'attività di consulenza. Si può costituire in giudizio in nome della lavoratrice o ad adiuvandum. È giunto il momento di esserci, di entrare nelle aziende e nei tribunali, anche grazie alla legge 162/2021, che ha ridefinito il ruolo della Consigliera di parità ampliando il concetto di discriminazione». Le richieste di informazioni e di aiuto continuano ad arrivare per la stragrande maggioranza dalle lavoratrici. A novembre in tre hanno bussato allo sportello portando questioni che vanno dalla legge 104 ai permessi parentali e a trasferimenti border line.

Fra le attività della Consigliera, la collaborazione con le organizzazioni sindacali e anche il potere di certificazione di genere, ossia la facoltà di premiare con agevolazioni contributive le buone prassi delle aziende. A salutare la nuova Consigliera, il padrone di casa Augusto Viola, commissario dell'Edr che ha messo a disposizione dell'ufficio spazi e supporto di segreteria, l'assessora alle Pari opportunità Guglielmina Cucci e la presidente della Commissione regionale Dusy Marcolin. «Tutelare le donne è un'impresa molto importante, perché in ambito lavorativo si trovano ad affrontare discriminazioni nel fare carriera, il cosiddetto soffitto di cristallo, differenze retributive e molestie», ha ricordato Cucci, mentre Marcolin ha annunciato che a breve sarà disponibile la mappa completa dei Comuni che hanno istituito la delega alle Pari opportunità o promosso altri servizi. Contatti: largo San Giorgio 12 a Pordenone; telefono 0434.231230/231291; mail conspar.pordenone@regione.fvg.it. Riceve il martedì su appuntamento.

