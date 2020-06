L'ANNUNCIO

TRIESTE Annunciata la scorsa settimana, la svolta è arrivata: il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, firmerà una nuova ordinanza regionale tra circa sette giorni. Non sostituirà quella attuale, che scade il 30 giugno, ma si tratterà di un documento specifico, dedicato quasi a un solo settore: quello delle discoteche, che potrà ricominciare a lavorare dal 15 giugno. Anche in Friuli Venezia Giulia, quindi, riapriranno i locali notturni e le sale da ballo, costretti ancora a un lockdown prolungato data l'assenza di specifiche linee guida per la ripartenza in sicurezza.

LA SVOLTA

«Ritengo - ha spiegato Fedriga - che le norme debbano essere semplificate e uniformate il più possibile per evitare di indurre in confusione i cittadini e i gestori delle attività». Ma anche per non creare attività di Serie A, ripartite ormai da quasi un mese, e lavoratori di Serie B, costretti a rimanere fermi per la mancanza di un protocollo di sicurezza. La volontà di riaprire le discoteche si basa su questo assunto: il settore, che in regione dà lavoro e contribuisce a comporre l'offerta turistica, doveva poter ripartire. E con ogni probabilità potrà farlo già dal 15 giugno, cioè due settimane prima rispetto alla scadenza dell'ordinanza entrata in vigore il 4 del mese corrente.

LE NORME

C'è già una prima bozza delle le linee guida per riaprire in sicurezza le discoteche. I titolari dovranno riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare la separazione di almeno un metro tra gli utenti e di almeno due metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo: sulla base di tali limitazioni, ogni locale è tenuto a rimodulare la capienza massima in termini di indice di affollamento. E per ballare saranno disponibili solo le aree all'aperto. Si dovrà prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Mascherina al chiuso per i clienti e sempre per i dipendenti. Il drink non si potrà consumare al banco. I tavoli dovranno essere sistemati in modo da garantire la distanza tra le persone non conviventi. Le file per accedere ai servizi oppure al bancone dovranno essere ordinate e se possibile contingentate per non creare assembramenti.

SALE GIOCHI

La Conferenza delle Regioni ha discusso anche le linee guida per la riapertura delle sale giochi, bingo e scommesse, anche se al momento non c'è ancora una data precisa. I gestori dovranno vigilare sulla distanza di un metro tra i clienti, i quali indosseranno la mascherina. Anche gli apparecchi dovranno essere distanziati, nonché igienizzati dopo ogni utilizzo. Gli ingressi dovranno essere calcolati in base alla capienza del singolo locale.

LA NOMINA

La Conferenza delle Regioni al termine della quale Fedriga ha annunciato la riapertura delle discoteche e delle sale da ballo, ha inoltre designato i quattro rappresentanti delle amministrazioni regionali che andranno a sedere al tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per esaminare le conseguenze dell'emergenza Covid con riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate regionali. Tra questi è stato nominato Paolo Viola, ragioniere generale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Marco Agrusti

