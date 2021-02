I DIMENTICATI

PORDENONE Tra loro, tra un sorriso sempre più tirato e una battuta che si fa scoramento, si chiamano gli invisibili. Si riuniscono ancora, parlano di spettacoli, di direttori artistici e sì, anche di futuro. Solo che non lo fanno all'ingresso del loro locale, ma su zoom, la popolare piattaforma per le riunioni online. E lì raccolgono le testimonianze sempre più cupe degli altri invisibili. Non sono fantasmi, ma lavoratori. Sono i gestori delle più famose discoteche del Friuli Venezia Giulia, chiuse ormai dal 16 agosto e in alcuni casi dal 23 febbraio 2020, quando il primo dei provvedimenti dello scorso governo aveva proibito il ballo al chiuso. Un anno fa. Il settore della vita notturna non era illegale prima e non lo è adesso. Ha una colpa, volutamente tra virgolette: non si può garantire il distanziamento ed è la condizione che può favorire il contagio. Per questo, assunta una posizione che abbraccia il realismo, i gestori ora non chiedono di riaprire in breve tempo, ma di avere ascolto. Plausibile, per chi è stato il primo a chiudere e probabilmente sarà l'ultimo a riaprire.

LE VOCI

Adriano Cerato è una specie di vate della vita notturna friulana. Sua è la gestione del Mister Charlie di Lignano, la meta obbligata del divertimento estivo. «Noi siamo letteralmente dimenticati - spiega -. Il settore è fermo in una bolla, senza aiuti, al momento senza una vera speranza». C'è chi sta pensando di riconvertire il locale, ma dall'altra parte c'è la fiducia nel vaccino che tiene ferme le velleità rivoluzionarie. «Ma quello che ci fa più rabbia - prosegue - è il fatto di essere considerati come l'ultima ruota del carro, i lavoratori più facilmente sacrificabili». Chiudere le discoteche per scongiurare i contagi, affermazione ormai diventata litania, fin troppo semplice per essere scienza. «Non hanno il coraggio di dirci le cose come stanno: siamo diventati inutili», è lo sfogo.

L'ECONOMIA

Centinaia di lavoratori, tra fissi e stagionali. Affitti da pagare, giro d'affari in fumo. C'è chi ha aperto per un mese nell'estate 2020 e chi invece non vede un cliente da un anno. Logico allora pensare ai ristori, d'altronde li hanno avuti tutti. «Ma i nostri sono letteralmente ridicoli - spiega Lorenzo Don, gestore e anima del Royal di Pordenone e conosciuto anche nella scena udinese -: spesso hanno quantificato i rimborsi sul fatturato dell'aprile 2019, quando però le discoteche invernali erano già chiuse per far spazio ai locali all'aperto. E le cifre disponibili si aggiravano sui 2mila-3mila euro». Praticamente nulla. «C'è anche chi non paga più l'affitto dei muri ormai da mesi», confessa Cerato. Dall'altro lato i proprietari, che giustamente pretendono i soldi. Una situazione al limite della bancarotta.

PROSPETTIVE

Contagi, vaccini, incertezze, turismo. Cosa si potrà fare la prossima estate? È una domanda chiave, che però al momento non può avere una risposta scevra da istinti visionari poco attaccati alla realtà. «Temiamo che tutto vada per le lunghe - allarga le braccia Cerato -: ho sentito dei colleghi ad Ibiza che hanno già scelto di non aprire. Da noi, se siamo fortunati, forse potremo riprendere a metà-fine luglio. Ma la domanda è un'altra: chi si prenderà la responsabilità di aprire le discoteche? Iniziamo a non crederci nemmeno noi». Contagi, vaccini, incertezze, turismo. Solo il secondo tra i quattro termini potrà abbattere il primo, spazzare il terzo e far rinascere il quarto. E il turismo è fatto anche di discoteche.

M.A.

