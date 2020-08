LA RIPERCUSSIONI

PORDENONE Locali notturni, si profila un autunno caldo. E la provincia di Pordenone rischia di rimanere senza due storici templi del divertimento: il più giovane Opium e il sempreverde Royal. Ma a rischiare, dopo l'ordinanza del ministero della Salute che ha imposto lo stop (finora sino al 7 settembre) a tutte le attività che prevedono il ballo, sono anche le tante associazioni che organizzano corsi di danza o serate a tema in tutto il territorio del Friuli Occidentale. E senza le coperture economiche, sulle quali al momento da Roma sono arrivate solo rassicurazioni verbali, c'è un intero settore che può finire gambe all'aria in pochi mesi.

La situazione peggiore è quella che devono affrontare le discoteche, colpite dal blocco imposto dal governo dopo Ferragosto e il cui autunno è ora appeso a un filo. Se il provvedimento di domenica ha colpito infatti principalmente i club delle località di mare, il timore è quello che i divieti possano far saltare del tutto la stagione delle discoteche di pianura, cioè di quelle che contano sul ballo al chiuso per far quadrare i bilanci. L'ordinanza ha chiuso la porta in faccia anche alle danze all'aperto, e ora tra i gestori dei club pordenonesi prevale il pessimismo sulla riapertura autunnale. «Le intenzioni di riaprire ci sarebbero - fanno sapere i gestori del Royal -, ma la botta dello stop imposto dal governo domenica rischia già di essere troppo pesante. Si potrà valutare anche la trasformazione del locale, ma al momento non possiamo dare garanzie sul futuro». Poi un messaggio su Facebook: «Non sappiamo ancora quando e come torneremo a farvi divertire causa questa emergenza sanitaria, ma siamo certi di una cosa, sarà tutto ancora più bello». Stesse sensazioni tra i titolari dell'Opium di Zoppola, alle porte della città. «Al momento non c'è l'idea di riaprire, perché le perplessità legate al ballo al chiuso sono ancora troppe. Non sappiamo cosa deciderà il governo, ma lo stop alle attività all'aperto non ci fa ben sperare. Trasformare l'attività in un ristorante? I costi rischierebbero di essere troppo elevati rispetto ai potenziali guadagni».

Ma a rischio ci sono anche tutti i corsi di ballo e di danza che si svolgono in città e in provincia. Le associazioni che li organizzano erano pronte a presentare i programmi per la fine dell'estate, ma ora c'è il timore di doversi fermare. Tutte le attività sono state spostate almeno all'8 settembre, dopo la fine dell'ordinanza restrittiva, ma il futuro è ancora tutto da decifrare.

