DISCARICA SELVAGGIA

PORDENONE Lavatrici, bacinelle di plastica, giochi e seggioloni. Ma anche stereo con tanto di casse incorporate, cerchioni di biciclette, secchi di vernice e oli esausti. Tutto materiale e prodotti che andrebbero conferiti in eco piazzola e che, invece, sono stati trovati negli ultimi giorni all'interno e all'esterno dei cassonetti delle immondizie. Soprattutto in quelli condominiali. Numerose, dopo le feste natalizie, sono le segnalazioni arrivate al Comune e a Gea di cittadini che lamentano situazioni indecorose. Discariche a cielo aperto sono state notate in via Cavalleria, Montereale, Trento, largo Cervignano e via Ungaresca. Qui, a detta dell'assessore Stefania Boltin, gli operatori di Gea hanno trovato di tutto.

CASSONETTI STRACOLMI

«È come se nei cassonetti condominiali allarga le braccia l'assessore sia finito tutto quello che non stava più nei garage e nelle cantine. Ieri mattina mi sono recata in via Trento dove nei bidoni del secco indifferenziato non mancava nulla. Essendo stracolmi, molti sacchi erano all'esterno e, più di un caso, ho constatato come questi fossero di gestori diversi dal nostro. Questa è la prova che esistono, sempre più, i turisti dei rifiuti. Persone che, soprattutto in orario serale, arrivano da fuori città e scaricano di tutto». Dopo gli ultimi episodi, la sorveglianza si è notevolmente alzata. «Abbiamo deciso di mettere in campo sostiene Boltin tutte le risorse a disposizione: gli ausiliari di vigilanza ecologica, la polizia locale e pure la tecnologia: fototrappole saranno posizionate in più punti». Annunciato il pugno di ferro. «Nei controlli - evidenzia l'assessore - andremo alla ricerca di qualche indizio che porti a individuare gli incivili. È inammissibile che alcune zone della città siano state trasformate in discariche». Colpa del nuovo sistema di raccolta? «Dal primo gennaio sostiene Boltin la raccolta del secco indifferenziato si fa (nella fascia cosiddetta esterna della città) non più settimanalmente ma ogni quindici giorni. Credo si tratti di un periodo di rodaggio e che le festività natalizie abbiano accentuato la situazione. Prossimamente ripartiremo con tutta una serie di iniziative di informazione».

POLIZIA LOCALE

Nei giorni scorsi Boltin aveva incontrato il nuovo comandante della polizia locale, Massimo Olivotto, per concordare, sulla scorta della positiva esperienza già intrapresa dal suo predecessore Stefano Rossi, misure e azioni per contrastare il fenomeno dell'abbandono delle immondizie. Prossimamente al tavolo siederà anche Gea: l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti presenterà un piano anti furbetti. «Tra i provvedimenti racconta l'assessore all'Ambiente c'è anche quella di aver aumentato il numero delle ore di servizio al vigilante ecologico che, mentre prima girava soltanto il centro della città, da qualche periodo sta monitorando i quartieri dove, anche con iniziative mirate, l'attenzione sul tema è alta: è in grado di raccogliere piccoli quantitativi di rifiuti e, qualora dovesse risalire al responsabile, invia puntuale segnalazione a Gea che, a sua volta, provvederà a richiamare o a sanzionare il colpevole». Controlli mirati e multe nei confronti di chi, consapevolmente, si lascerà andare a comportamenti diametralmente opposti alle regole dettate dal senso civico.

Alberto Comisso

