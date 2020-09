IL CASO

PORDENONE Il messaggio è provocatorio: un residente di piazza Risorgimento, all'angolo con via fratelli Bandiera, che si firma M.P., mette in vendita il suo appartamento, indicando come acquirente ideale un politico/a locale confidente del primo cittadino, alta carica in Prefettura/Questura/altro, figura influente in ambito sociale. Obiettivo, richiamare l'attenzione sulla mancata tutela della quiete pubblica degli sfortunati residenti. L'elenco dei problemi va dal rumore prodotto da giovinetti dall'ugola cristallina alla presenza di adulti distratti nel controllo, troppo presi da un chiacchiericcio ininterrotto, al suk ritrovo fisso di clienti/conoscenti di provenienza multietnica con tono di voce sostenuto. Ma a infastidire è anche il mercato arrivato da poco (con inizio insediamento alle prime luci, controllo rumori non contemplato, rosticceria su ruote garanzia di effluvi da bbq, rumorosi veicoli adibiti a pulizie), e l'accusa finale è azioni di vigilanti e pattugliamenti di forze dell'ordine non pervenuti. Comincia proprio da quest'ultimo punto la smentita dell'assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido: La situazione che abbiamo ereditato era quella di una piazza con una situazione complessa, nella quale si verificavano continuamente episodi di aggressioni, che adesso non ci sono più. Proprio oggi pomeriggio (ieri, ndr) - aggiunge - sono passato e c'era una vettura dei Carabinieri in sosta, con il personale impegnato in controlli. Quanto ai rumori, l'assessore precisa innanzitutto che confidiamo di poter vivere in una città a misura di bambino, dove i piccoli possano giocare in piazza invece che restare chiusi in casa davanti ai videogiochi. Al massimo si può chiedere un po' più di educazione ai genitori e agli adulti che vigilano. Loperfido assicura che la piazza è continuamente monitorata dagli steward, recentemente ritornati, oltre che dalla Polizia locale e dalle forze dell'ordine, con le quali c'è un ottimo coordinamento. Se poi si riscontrano problemi - aggiunge -, i cittadini possono segnalarli chiamando lo 0434.392811, il centralino della Polizia locale, che riceve 40mila telefonate all'anno. Se infine - conclude l'assessore - il problema è quello di abitare in una piazza viva e animata, mi spiace, ma l'obiettivo dell'amministrazione è quello di dare vitalità alla piazza, come abbiamo fatto per esempio con il trasferimento del mercato, che ha portato beneficio anche alle attività commerciali in sede fissa che si affacciano sulla piazza.

