NUOVI BISOGNI

PORDENONE Una maggiore spinta all'integrazione socio-sanitaria, soluzioni residenziali e semiresidenziali per persone per le quali non bastano soluzioni di sostegno domiciliare e progetti di transizione alla vita adulta per i giovani con disabilità: si muovono su queste linee le principali innovazioni contenute nell'Atto di delega triennale con il quale i Comuni dell'Area vasta affidano all'Asfo i servizi per la disabilità. Che devono fare i conti anche con una serie di criticità, dalla necessità di risorse aggiuntive per dare risposta a disabilità complesse e che riguardano anche utenti over 65 a questioni economiche come l'impennata del costo del servizio dei trasporti e la necessità di urgenti lavori di manutenzione in alcuni Centri diurni.

IL DOCUMENTO

Il documento, approvato la settimana scorsa all'unanimità dai 33 dei 50 sindaci presenti presieduti dall'assessore alle Politiche sociali di Pordenone Eligio Grizzo, deve ora passare al vaglio dei Consigli comunali. Crescono i servizi per l'abitare e l'inclusione sociale con la realizzazione di nuove unità residenziali e semiresidenziali. Sul fronte degli inserimenti lavorativi sarà incrementata la collaborazione con soggetti del terzo settore, mentre alla rete di nuclei per persone con disabilità che invecchiano inserite nelle strutture residenziali per anziani saranno aggiunti nuclei dedicati in alcune strutture residenziali della rete territoriale. Verrà anche effettuata una ricognizione delle persone con disabilità complesse derivanti da patologie neurodegenerative per cercare una rete di servizi dedicata.

RISORSE AGGIUNTIVE

Servono, secondo il documento, risorse aggiuntive a carico dei bilanci dei Comuni e dell'Asfo, per fornire nuovi servizi ad alcuni target specifici come le disabilità complesse e le persone con esiti post traumatici. In caso contrario, l'ingresso di nuovi utenti nella rete residenziale e semiresidenziale potrebbe essere già bloccato a partire dal 2022. L'aumento della speranza di vita delle persone con disabilità del neurosviluppo richiede nuovi servizi per i disabili over 65. Anche in questo caso, serve un budget dedicato e aggiuntivo per il finanziamento di questa fascia di popolazione o per la sua dimissione e presa in carico da parte della rete di servizi per la popolazione anziana. I costi del servizio di trasporto degli utenti dei servizi semiresidenziali sono continuamente incrementati nel tempo e hanno subito un'impennata, a seguito delle esigenze di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, superiore al 20 per cento. Nel triennio saranno poste in atto azioni di contenimento dei costi razionalizzando le modalità di affidamento, introducendo modifiche nelle modalità di realizzazione del servizio e valutando un incremento della quota di compartecipazione degli utenti. Nel frattempo, aumenta la quota di contribuzione degli enti locali per circa 200mila euro. Servono urgenti lavori di manutenzione straordinaria nelle sedi dei centri diurni di Maniago, Poincicco, Barbeano (Spilimbergo) e Casette (Sesto al Reghena) per un ammontare di un milione 250mila euro. In attesa di un contributo regionale già richiesto, occorrono 600mila euro per le opere più urgenti.

Lara Zani

