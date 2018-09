Direzione del Cro, i tempi si allungano Manca il bando, possibile commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CAMBIOPORDENONE Cambio al vertice del Cro di Aviano, le dimissioni del direttore generale Mario Tubertini potrebbero aprire le porte a una successione che rischia di non essere proprio brevissima. Per una serie di ragioni, più che altro tecniche e procedurali, il futuro direttore generale potrebbe arrivare non prima dei primi mesi del 2019. In ogni caso l'attuale numero uno - che ha comunicato ufficialmente alla Regione la volontà di lasciare prima della scadenza naturale per rientrare nella sua terra d'origine, la Romagna dove assumerà...