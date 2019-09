Dipendenze, più prevenzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPORDENONE La droga, l'alcol e i giovani è stato il tema della conferenza organizzata dall'associazione Dico no alla dorga di Pordenone, ospitata sabato scorso nell'ex convento di San Francesco. L'appuntamento si è tenuto proprio nei giorni in cui in città si è registrato un decesso per sospetta overdose, a conferma che l'abuso di stupefacenti continua a rappresentare un'emergenza nel Pordenonese.Ad aprire l'evento dando il benvenuto ai partecipanti è stato Alberto Spessotto, incaricato per Pordenone della campagna Dico no alla...