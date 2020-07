DIOCESI, LE NOVITÀ

PORDENONE Il nuovo segretario del vescovo di Pordenone-Concordia, Giuseppe Pellegrini, sarà un laico. Sposato e con figli. Nella diocesi nasce un nuovo organo: è la segreteria per la comunicazione. Tre giovani preti, infine, andranno a perfezionare lo studio della teologia in altrettante specifiche discipline. Sono le tre principali novità comunicate ieri dallo stesso vescovo Pellegrini. Da gennaio 2021 e per gli anni futuri - ha aggiunto - vi sarà una nuova modalità per i trasferimenti e le nomine in diocesi, in quattro tappe ben definite secondo la mappatura delle unità pastorali.

«Il tempo della pandemia - si legge in una nota - ha letteralmente modificato in positivo il modo di gestire, dal 2021 in poi, le nomine e i trasferimenti in diocesi. D'ora in avanti non si tratterà più di coprire dei buchi ma di ripensare l'intero assetto della diocesi nel suo vasto territorio (di due regioni) con una partecipazione più attiva dei parroci, dei vicari parrocchiali, del consiglio episcopale, dei laici. Questo nuovo stile partirà a Gennaio. Il vescovo, dopo aver sentito i vicari foranei, predisporrà con il consiglio episcopale, un possibile piano complessivo dei trasferimenti che, in dialogo con i presbiteri coinvolti, verso Pasqua dovrà essere definitivo. Nel mese di maggio i consigli pastorali e le comunità parrocchiali coinvolte, saranno informati dei cambi. Ad agosto 2021 si prevede il saluto a chi parte e la sistemazione della casa canonica per chi arriva. Entro la prima domenica di settembre 2021 tutti gli ingressi dovranno essere realizzati. «La situazione straordinaria che il Covid-19 afferma il vescovo ha provocato nella vita e nella pastorale delle comunità parrocchiali, ci ha portato a scegliere di non procedere quest'anno agli avvicendamenti nelle parrocchie, se non in casi urgenti e necessari».

LE NOMINE

Ecco tutti i trasferimenti per il prossimo anno pastorale. Don Davide Brusadin responsabile della costituenda segreteria per la comunicazione, mantenendo l'incarico di direttore del Centro pastorale adolescenti e giovani. Tarciso Candian, vice direttore del Centro Missionario diocesano, mantenendo l'incarico di amministratore parrocchiale di Pescincanna. Don Marco Cigana, vicario parrocchiale nelle parrocchie San Pietro Apostolo e Sant'Antonio Abate a Cordenons. Don Davide Ciprian, incarico di studio in liturgia. Don Alberto Della Bianca, vicario parrocchiale nelle parrocchie Santa Maria Maggiore e Santa Giovanna D'Arco a Cordenons. Don Martino Della Bianca, vicedirettore Servizio catechistico diocesano, mantenendo l'incarico di collaboratore pastorale a San Martino al Tagliamento. Don Corrado Della Rosa, responsabile del Servizio liturgico diocesano. Don Enrico Facca, parroco di Bibione. Don Daniele Falcomer, vicario parrocchiale a Concordia, Sindacale e Teson. don Andrea Ormenese, incarico di studio in filosofia. Alex Zappalà, direttore del Centro Missionario diocesano, segretario della costituenda segreteria per la comunicazione e responsabile segreteria del Vescovo. A don Riccardo Ortolan la cura pastorale della parrocchia di Polcenigo. A don Vito Pegolo, come amministratore parrocchiale, è affidata la cura pastorale di Budoia, Dardago e Santa Lucia di Budoia. Don Andrea Vena nominato collaboratore del Centro pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Michela Soligo lascia la responsabilità nel Servizio catechistico diocesano e nella Segreteria del Vescovo; assume l'insegnamento di religione cattolica, mantenendo la collaborazione con il Tribunale ecclesiastico diocesano. Don Maurizio Busetti, è stato accolto come presbitero diocesano.

