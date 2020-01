Dimissioni di Colussi, Cabibbo difende il regolamento

LA POLEMICA

PORDENONE Le dimissioni di Piero Colussi (Cittadini) chiamano in causa il nuovo regolamento del consiglio comunale, e il presidente Andrea Cabibbo lo difende: «Non entro nella polemica - premette -, ma questo regolamento è pensato per snellire i lavori del Consiglio, a fronte anche di una giunta che nelle varie sedute ha sempre presentato tre, quattro, anche sei delibere. Ai parlamentari europei sono concessi due minuti al massimo: era impensabile continuare a prevedere 15 minuti per il primo intervento e 10 per il secondo. Ora sono almeno due per consigliere, più un quinto per le opposizioni e cinque minuti per i gruppi composti da un solo consigliere, come lo stesso Colussi. Le ragioni delle dimissioni sono probabilmente da ricercare altrove, considerato anche che nelle ultime settimane era stato più volte assente». Cabibbo ricorda poi anche il meccanismo del quarto del tempo dedicato alle opposizioni, che ha portato a convocare sedute appositamente per riequilibrare i tempi. «Ma nell'ultimo semestre - sottolinea - questi crediti non si sono creati e, del resto, sono diminuite le interrogazioni e le mozioni presentate». Sulla questione interviene anche Francesco Ribetti (FdI), che si dice dispiaciuto ma definisce non condivisibili le motivazioni di Colussi: «Il comportamento dell'amministrazione nei confronti delle minoranze è rimasto assolutamente lo stesso che veniva riservato dalle amministrazioni di centrosinistra. La modifica al regolamento del Consiglio ha avuto il pregio di disciplinare e regolamentare i lavori, in particolar modo la tempistica, al fine di evitare discussioni infinite che, spesso, altro fine non avevano se non quello di prestarsi a un uso strumentale e dilatorio. Le lamentele sollevate, riguardanti un'asserita pochezza del tempo a disposizione dei consiglieri di minoranza, non trovano alcun fondamento. Conoscendo la preparazione del collega dimissionarto e rapportandola con la partecipazione ai lavori consiliari, almeno negli ultimi periodi, verrebbe più che altro da credere che la reale motivazione sia piuttosto da ricercare altrove, forse la necessità di dedicare le proprie energie in altre cose». Infine il saluto anche a chi gli subentrerà, «premurandoci di assicurargli che il regolamento consiliare gli consentirà di fare la propria parte».

