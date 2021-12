IL CASO

PORDENONE Fa ancora discutere la notizia delle dimissioni volontarie di Anna Bassini, dirigente medico del reparto di Radiologia del Santa Maria degli Angeli e responsabile dell'Unità Senologica dell'Asfo. Se da una parte Fp Cgil parla di perdita professionale immensa, dall'altra il primario Biscosi placa gli animi: abbiamo senologhe altrettanto preparate e seguiranno delle assunzioni. Dopo l'addio (pensionamento) un paio di anni fa di Elvia Micheli, chirurga e cofondatrice nel 2003, assieme ad altri professionisti (in primis l'oncologa Silvana Saracchini, in pensione dai primi mesi di questo anno), dell'Unità di Senologia (prima in regione), giungono ora le dimissioni a sorpresa della radiologa punto di riferimento per tantissime donne. Se la paura diffusa è che la Senologia venga smantellata, da Asfo arrivano rassicurazioni: «La dottoressa Bassini è certamente una professionista di altissimo livello e le sue dimissioni rappresentano sicuramente una grave perdita puntualizza Mauro Valentino Biscosi, primario di Radiologia per Pordenone e Sacile tuttavia nella struttura complessa di Radiologia di Pordenone sono presenti senologhe di altrettanto valore che, nelle more di nuove assunzioni a copertura di tale profilo professionale, continueranno a garantire per intero l'attività senologica senza alcun disagio per le pazienti. La Fp Cgil, che da quando mi sono insediato come direttore di Radiologia di Pordenone, non è mai venuta ad informarsi sull'organizzazione di questo servizio, forse non è a conoscenza della qualità degli altri professionisti radiologi presenti nella struttura che dirigo. Ci sono radiologi impegnati su tutte le sezioni, non solo in senologia, capaci di performance qualitative e quantitative di così alto livello, che evidentemente alla Fp Cgil sfuggono. E questo, per chi si erge a paladino della sanità, rappresenta un grave problema». Secondo Biscosi il clima in reparto non è affatto teso: «Al contrario, l'eccezionale spirito di gruppo e la professionalità di tutti i profili sanitari (medici, tecnici di radiologia, infermieri, operatori socio sanitari) e amministrativi ha permesso, pur nella oggettiva fatica del periodo contingente che stiamo vivendo, di assicurare il mantenimento dell'attività programmata e in urgenza, anche mediante il ricorso agli istituti contrattuali previsti proprio per queste situazioni».

Alessandra Betto

