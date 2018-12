Differenziata, il Comune nella top ten regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRATAOrganizzato da Legambiente Fvg, lo scorso giovedì a Pordenone in occasione dell'Ecoforum, prima conferenza sulla gestione sostenibile dei rifiuti, è stata resa nota la classifica assoluta regionale dei Comuni ricicloni che hanno preso come riferimento i dati ufficiali resi noti dall'Arpa Friuli Venezia Giulia relativi all'anno 2017. In questa particolare classifica, il Comune di Prata si è posizionato all'ottavo posto assoluto per la migliore percentuale di raccolta differenziata, pari all'86%, e quindi è entrato a pieno titolo nella...