LA DECISIONE

PORDENONE Dieci telecamere di videosorveglianza con i soldi avanzati dal plafond che la Regione aveva messo a disposizione dei cittadini di Pordenone, lo scorso anno, per acquistare sistemi di sicurezza. Sono quelle che entro la fine del 2020 troveranno spazio in città e che verranno installate in corrispondenza di alcuni dei siti sensibili, in particolare spazi adibiti alla pratica dell'attività sportiva, all'aggregazione giovanile e al culto religioso. Dopo la sede della Protezione civile, sarà la volta del Palazen di Villanova, dell'area del condominio Magnolia (piazza San Giovanni Bosco, civici 27 e 28/A), del PalaCrisafulli di via Interna, del parcheggio di via Oberdan (vicino all'impianto sportivo del collegio Don Bosco), della parrocchia San Agostino di Torre, del polisportivo di Vallenoncello, dell'impianto sportivo destinato al rugby di Pordenone, della parrocchia Beato Odorico e della sede di Radio voce nel deserto.

MONITORAGGIO

«Grazie ad un ottimo rapporto con la Regione sottolinea l'assessore Emanuele Loperfido siamo riusciti a far destinare queste risorse ad utilità pubblica. Intanto vediamo di installare questi dispositivi, se poi dovessimo avere ancora altri soldi a disposizione della sicurezza li investiremo per sorvegliare anche altri siti». Sicuramente dopo il tentato furto avvenuto domenica notte ai danni nel negozio di abbigliamento Blauer e Napapijri, l'amministrazione comunale ha accelerato l'iter che porterà all'installazione anche di alcune telecamere tra corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi. La polizia di Stato, che domenica notte aveva messo in fuga i malviventi che avevano già preparato i sacchi con merce griffata del valore di 60mila euro, ha battuto palmo a palmo le principali vie del centro. Ma senza esito. Forse la presenza di una telecamera pubblica avrebbe aiutato nelle indagini gli uomini della Questura. Invece in corso Vittorio Emanuele non è presente nemmeno un occhio vigile. «La sicurezza spiega l'assessore Loperfido è tra i punti che stanno più a cuore di questa amministrazione. Abbiamo fatto passi da gigante su questo fronte ma è chiaro che, come per tutte le cose, ci vuole tempo e soprattutto denaro».

GLI SCOPI

Le nuove telecamere di videosorveglianza serviranno, in modo particolare, a mettere al riparo alcuni edifici comunali (e anche privati) dai vandalismi. Fenomeno che, specie nell'ultimo periodo, ha fatto rilevare un'impennata di episodi. L'assessore Walter De Bortoli conosce perfettamente le singole situazioni. Non ha la bacchetta magica per risolverle ma almeno ci prova. «La soluzione per mettere fine a certe scorribande sostiene è quella di installare telecamere di sorveglianza e fari notturni, così da dissuadere i malintenzionati dal commettere atti di vandalismo. Prossimamente incontreremo anche le società che gestiscono le strutture per condividere un piano d'azione comune». Il problema non è soltanto nella sede dell'ex Fiera. Situazioni analoghe si registrano al PalaCrisafulli di via Interna, agli impianti di Vallenoncello e Villanova. «Per il PalaCrisafulli avevamo presentato alla Regione un progetto da 800mila euro che prevedeva, oltre alla manutenzione interna, anche la recinzione della struttura così da evitare che qualcuno continui a dormire la notte sui gradoni. Ne arriveranno 300mila ma non saranno disponibili prima del 2021».

Alberto Comisso

