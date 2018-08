Dieci chilometri per trovare un dottore Un'estate di passione negli ambulatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DISAGIPORDENONE Il caso è già diventato politico, ed è finito in Regione grazie all'interessamento del consigliere Alessandro Basso. Ma in attesa che se ne occupi il centro del potere locale, e i tempi non si immaginano brevissimi, c'è una vera e propria emergenza da gestire. Riguarda la fascia più debole della popolazione, quella anziana e sola, che non può contare sulla benevolenza di un parente stretto o sulla possibilità di muoversi in autonomia. Il problema è più grave di quanto possa sembrare. LA SITUAZIONE La carenza di...