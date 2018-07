Dieci centesimi e rischia di finire nella lista nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPORDENONE All'appello mancano 10 centesimi di euro. Una piccola goccia nel mare, verrebbe da dire, di fronte ai 4mila euro che, a suon di rate, un 32enne di Pordenone avrebbe dovuto restituire ad una nota società finanziaria. Ma proprio per 10 centesimi ha rischiato di essere inserito nella black list, la lista dei cattivi pagatori: questi elenchi, consultabili in rete dagli intermediari finanziari, precludono ogni ulteriore possibilità di ottenere altri finanziamenti e carta di credito. E non era nemmeno colpa sua. Una vera e...