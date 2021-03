L'applicazione e l'uso consapevole delle nuove tecnologie digitali sono le tematiche analizzate nella quarta edizione del progetto Genitori Connessi che quest'anno propone iniziative concentrate sulla didattica digitale. Questi approcci di natura tecnologica acquisiscono utilità e valore poiché sono in grado di supportare i processi educativi e i percorsi formativi dei soggetti coinvolti , enti e istituzioni. Il calendario degli appuntamenti di Genitori Connessi si è aperto lo scoro 4 febbraio trattando il tema bambini e lockdown ed era rivolto in particolare ai genitori e agli insegnanti delle scuole primarie mentre nel secondo incontro sono state condivise le metodologia e le strategie didattiche di insegnamento. Giovedì 11 marzo dalle 18 alle 19 si terrà il terzo webinar dedicato alla Didattica digitale integrata dentro casa. L'incontro sarà dedicato a illustrare ai genitori (e a mostrare agli insegnanti) come condurre interazioni e relazioni di qualità, didattiche e non, mediate gli schermi interattivi. Si tratterà cioè di comprendere come comunicare in una chat sincrona, in un forum asincrono, in un social, e come affiancare i propri figli e/o studenti a svolgere attività come digital-storytelling, debate. Durante l'appuntamento saranno illustrate le metodologie indicate e ne verrà approfondita una in particolare. Si tratta di una competenza di cittadinanza digitale. Per partecipare il link è : https://

youtu.be/7qlIkT02ZGo.

