Diciotti, Dal Mas e Ciriani pronti a salvare Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Migranti, sul caso della nave Diciotti - arriverà in aula a Palazzo Madama nelle prossime settimane - i due senatori pordenonesi si dicono pronti a votare per non concedere l'autorizzazione richiesta per il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini. Entrambe all'apposizione del governo gialloverde ed entrambe di centrodestra, Franco Dal Mas (Forza Italia) e Luca Ciriani (Fratelli d'Italia) ritengono - in linea con i partiti di appartenenza - che il capitano-vicepremier (accusato di sequestro di persona dala magistratura di...