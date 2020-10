IL PROCESSO

PORDENONE Nel calderone giudiziario della Venice Investment Group, la società dove migliaia di risparmiatori hanno investito sognando rendimenti da favola, spunta anche uno strascico di natura fiscale. A Fabio Gaiatto, il trader portogruarese di 45 anni che in appello ha visto scendere a 10 anni la pena inflitta per la mega truffa del trading (15 anni e 4 mesi in primo grado), la Procura di Pordenone contesta l'infedele dichiarazione per il periodo d'imposta 2015.

Ieri la prima udienza, che si celebra davanti al giudice monocratico Milena Granata, è stata rinviata per un impedimento del difensore Guido Galletti. Si torna in aula a inizio novembre.

Il sostituto procuratore Monica Carraturo contesta a Gaiatto di aver indicato un reddito di 42.966 euro, mentre nel corso delle indagini sull'attività della Venice Investment Group sarebbe emerso un imponibile sottratto a tassazione pari a 458.953 euro, somma da cui deriva un'evasione Irpef di 195mila euro. Gli introiti indicati dalla pubblica accusa emergerebbero dai guadagni derivanti dalla truffa del forex. Nel corso del 2015, secondo i calcoli della Guardia di finanza di Portogruaro, dai risparmiatori Gaiatto avrebbe raccolto circa 460mila euro, somma che non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi, dove il trader aveva fatto figurare un reddito di poco sopra i 40mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA