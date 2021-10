Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIABETEPORDENONE È necessario studiare e applicare meccanismi integrati di risposta. La nostra Regione ha già aderito al Piano nazionale sul diabete per affrontare in modo sinergico questo tema delicato e per verificare le pratiche più efficaci, anche attraverso un tavolo regionale, attivando un'organizzazione deputata a fornire soluzioni concrete davanti a un problema sempre più incalzante. Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio...