Di Marzio lascia il suo ufficio e si sposta a Belluno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILEL'esperienza del servizio sociale dei Comuni Livenza-Cansiglio-Cavallo è stata ricca sul piano umano e professionale. Lo sottolinea la dottoressa Rossella Di Marzio nel momento di lasciare l'ufficio di dirigenza del servizio sociale dei Comuni, all'ultimo piano della ex Scuola Media Nievo di piazzetta Manin, dopo circa tre anni alla guida della complessa macchina operativa che pur in carenza di organico ha garantito servizi efficienti in settori delicati, quali i minori, l'handicap, l'immigrazione, dando risposte puntuali. «Lascio -...