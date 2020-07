DENUNCIATO

TROVATO IN AUTO

CON IL METADONE

Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dalla polizia, nella mattinata di venerdì la volante in via dei Colli a Padova ha controllato un'autovettura il cui conducente, 56enne cittadino italiano residente a Pordenone, è stato trovato in possesso di 7 flaconi di metadone assegnati nominativamente ad altra persona. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, considerati i numerosi precedenti penali, gli è stato notificato un foglio di via della durata di tre anni rilasciato dal Questore di Padova. Non è chiaro a chi il 56enne volesse rivendere i flaconi.

INTERPORTO

VENERDÌ INAUGURAZIONE

DEL NUOVO DRIVE IN

Verrà inaugurato venerdì, alle 21, il drive in che è stato realizzato all'Interporto di Pordenone. Ad aprire le programmazioni sarà il film Grease. Il drive-in avrà la possibilità di ospitare ogni sera un numero massimo di 121 vetture, per un totale di 200 persone presenti. Se le regole dovessero essere allentate nelle prossime settimane, si andrà a salire.

