Dentista sociale, boom di presenze Anziani e bambini i più numerosi

DENTISTA SOCIALEPORDENONE È un boom. Segno evidente che il servizio di odontoiatria sociale voluto dalla Regione e sperimentato per la prima volta dall'Azienda 5 era necessario. Non solo. Ad usufruire del servizio sono in prevalenza famiglie e soprattutto bambini che eveidentemente non avevano i soldi per poter andare dal dentista privato. Sono oltre tremila gli interventi effettuati e le liste di attesa si allungano sempre di più perchè c'è sempre maggior richiesta. «L'odontoiatria sociale - spiegano dall'Aziedna 5 - è il programma di...