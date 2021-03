Bene l'avvio del tavolo tecnico per la stesura del percorso diagnostico terapeutico assistenziale a favore delle persone affette da demenza e Alzheimer. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, aggiungendo di aver appreso con soddisfazione l'annuncio dell'assessore regionale Riccardo Riccardi, dopo che in svariate occasioni era stata rinviata la discussione di una nostra mozione che chiedeva proprio di partire con questo iter per recepire il Piano nazionale demenze. Il nostro obiettivo - aggiunge l'esponente pentastellato - era proprio quello di richiamare l'attenzione su un aspetto dimenticato come quello delle demenze. Si tratta di un insieme di patologie che rappresentano una delle maggiori cause di disabilità, colpendo persone anziane fragili e famiglie che hanno pagato in modo particolarmente significativo la pandemia in corso. La maggior parte delle Regioni ha già recepito il Piano nazionale, approvato dalla Conferenza unificata il 30 ottobre 2014, mentre il Friuli Venezia Giulia è ancora indietro. Nel luglio 2020 - conclude la nota - l'assessore Riccardi si era impegnato con il Coordinamento delle associazioni che si occupano di Alzheimer e altre forme di demenza per una rapida convocazione del tavolo di confronto. È un fatto positivo che il percorso sia iniziato. Sono centinaia le persone affette da demenza in regione e non sempre i percorsi diagnostici e terapeutici sono simili e variano da azienda ad azienda.

