Demenza, in coda per un posto in Rsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN ATTESAPORDENONE Trovare un posto libero in Rsa per una persona con problemi di demenza? Praticamente impossibile. Lo sta provando sulla sua pelle Patrizia S. : suo padre è affetto da demenza senile e da due anni e mezzo si sta prendendo cura di lui. Ora, però, la donna si deve sottoporre ad un intervento all'anca che le è stato fissato per il 13 gennaio prossimo, ma è da luglio, cioè da quando ha cominciato a muoversi con largo anticipo, che sta continuando a trovare muri di fronte a lei. Che paiono invalicabili. Come dire: da Jesolo a...