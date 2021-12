DISAGIO GIOVANILE

PORDENONE Vandalismi ed episodi di disturbo che si protraggono nel tempo. E che stanno facendo arrabbiare e preoccupare (non poco) i residenti. Le segnalazioni arrivano da via Pontinia, nel quartiere di Rorai Grande, ma anche da Villanova, dove nell'area dello skate park sono entrate in funzione quattro telecamere di videosorveglianza, e da Valloncello. Qui, in particolare, più volte sono stati presi di mira e danneggiati gli impianti sportivi. Se da una parte i protagonisti (in negativo) sono i ragazzini, tutti in età adolescenziale, dall'altra si riscontra una crescente intolleranza degli adulti che, di fronte a reiterati episodi, mostrano poca tolleranza ed insofferenza.

SERVIZI SOCIALI

E' questa la fotografia scattata dai servizi sociali del comune di Pordenone, che da tempo stanno monitorando alcune situazioni delicate. Specie quella esistente tra le vie Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Latina, denunciata dalla consigliera Antonella Del Ben (Pd). «I servizi sociali, già da tempo, hanno espresso attenzione alle dinamiche evidenziate. Nella zona di via Pontinia, caratterizzata da un importante insediamento di edilizia popolare Ater, oltre alle attività a favore di bambini e ragazzi (in carico al servizio) - spiega l'assessore Guglielmina Cucci - sono stati avviati interventi educativi individuali e di supporto alla genitorialità. Questo dopo le segnalazioni relative a comportamenti di particolare disturbo nonché di danneggiamenti vari accaduti nel tempo. Da alcuni mesi è stato inoltre avviato un intervento di monitoraggio costante e di interlocuzione con i ragazzi e gli adulti residenti».

LAVORO DI SQUADRA

Inizialmente c'è stato un lavoro di squadra che, coordinato dall'Unità operativa territoriale, ha visto interagire e confrontarsi gli assistenti sociali con la polizia locale di quartiere e i residenti. «Abbiamo deciso di potenziare l'intervento anche con attività educativa di strada - sostiene Cucci - per avere un monitoraggio sistematico e una reportistica settimanale sulle attività messe in campo e sull'evidenza di particolari bisogni, istanze e problemi». La presenza degli educatori è quasi quotidiana in orari diversificati. Durante l'estate è assicurata anche in orario serale e si realizza in modo discreto nelle relazioni e secondo approcci partecipati. «Ad oggi dal lavoro svolto - precisa l'assessore - emergono da un lato la necessità dei giovani di svolgere liberamente attività normali di socializzazione e gioco nel contesto dove abitano, dall'altro una certa chiusura ed intransigenza espressa da alcuni cittadini residenti in quel quartiere. Anche nell'interlocuzione con assistenti sociali ed educatori faticano a trovare mediazioni rispetto ai rapporti con i giovani. Sul territorio è attivo un centro di aggregazione giovanile, che vede la partecipazione di alcuni ragazzi alle attività ma che viene vissuto da alcuni adulti come fonte di disturbo».

LE INIZIATIVE

Le iniziative messe in campo «sono state numerose e sono tutt'ora in corso di svolgimento. Per ora ravvisa l'assessore non si riesce ancora ad incidere sull'atteggiamento delle persone adulte, restie ad ogni forma di collaborazione, ma da parte degli operatori c'è la costante ricerca di nuovi approcci». I report segnalano aggregazioni di ragazzi con i quali gli educatori interloquiscono sui temi più disparati. A ciò si aggiungono, però, tentativi di mediazione in momenti di tensione, senza riuscire ad allentarla: «A comportamenti di banale provocazione dei ragazzini - ravvisa Cucci - spesso non corrisponde un adeguato atteggiamento degli adulti. In sintesi è in corso un vero processo di partecipazione comunitaria che richiede tempi, incontra inciampi e fatica a trovare proprie e nuove soluzioni».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA