DECORO URBANO

PORDENONE Linea dura del Comune. Per risolvere il degrado in cui versa la parte esterna della stazione ferroviaria, con decine di biciclette abbandonate, arrugginite, senza sella o addirittura senza ruota, il vicesindaco Emanuele Loperfido ha garantito che, a partire dal prossimo anno, le stesse verranno rimosse. È sufficiente farsi un giro nell'area adibita al parcheggio delle bici per rendersi conto come esista una sorta di cimitero delle due ruote. Mezzi che nessuno reclama e che, tanto meno, reclamerà mai. E che, se lasciati lì sulle rastrelliere, farebbero aumentare quel senso di degrado che già diversi cittadini hanno segnalato. Non solo: viene meno la possibilità di parcheggiare la propria bicicletta a chi, effettivamente, la utilizza per gli spostamenti. La polizia locale di Pordenone e Cordenons, dal canto suo, ha già provveduto a lasciare alcuni avvisi sopra quella biciclette che, più di altre, sono abbandonate da tempo: «Veicolo sottoposto a procedimento di rottamazione-recupero-smaltimento del Comando. Si invita il proprietario a contattare la polizia locale allo 0434392880», si legge. Trascorsi i termini utili per mettersi in contatto con il Comando, saranno gli agenti stessi a fare pulizia dei relitti. La situazione alla stazione di Pordenone è ben nota all'assessore Emanuele Loperfido. «Stiamo parlando di bici vecchie e arrugginite spiega molte volte senza sella o manubrio. Il fenomeno dell'abbandono è sempre esistito in città e si acuisce soprattutto durante il periodo estivo, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico. Quando il pendolarismo si riduce ai minimi termini. I controlli da parte degli agenti sono costanti e, tra l'altro, esiste un proficuo dialogo tra l'amministrazione comunale e Gsm, la società a partecipazione pubblica che gestisce la sosta». Il messaggio di Loperfido è forte e chiaro: «Le biciclette posteggiate in stazione da diverso tempo, e soprattutto vandalizzate, verranno rimosse quanto prima». Se fino a questo momento i margini di manovra sono stati limitati, sulla scorta delle azioni intraprese anche da altre amministrazioni civiche dall'inizio del prossimo anno la tolleranza sarà zero. Ciclicamente l'area della stazione sarà passata al setaccio e, volta per volta, le biciclette ridotte peggio o abbandonate lì da tempo verranno rimosse. C'è, tuttavia, un'altra questione aperta e che riguarda il fenomeno dei furti delle biciclette. In particolare nella zona dell'autostazione e della stazione ferroviaria. A questo proposito l'assessore è chiaro: «Viviamo in una realtà come quella di Pordenone sottolinea che svetta, a livello nazionale, per sicurezza e decoro. Questo soprattutto grazie al senso civico dei cittadini che, sempre più, dimostrano di avere a cuore, anche con piccoli gesti, la loro città».

Alberto Comisso

