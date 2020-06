Un altro giorno da triplo zero in Friuli Venezia Giulia, una regione in cui la presenza tangibile del Coronavirus è diventata ormai sempre più sporadica. Anche ieri, infatti, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino senza aggiornamenti, che in questo momento equivale a un'ottima notizia: zero nuovi contagi in regione, zero decessi nelle ultime ventiquattro ore e zero pazienti ricoverati in Terapia intensiva. Quest'ultimo dato, in particolare, rappresenta da sempre il termometro dell'emergenza: oggi in regione la pressione sul sistema sanitario pubblico è nulla, se si pensa che anche nei reparti diversi da quelli dedicati alle cure intensive i pazienti ricoverati a causa del Covid-19 sono solamente dodici.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma

degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) restano come 102, un dato identico a quello di domenica. Oggi sarà firmata anche la nuova ordinanza del presidente Massimiliano Fedriga. È ormai certo l'ok allo sport amatoriale che prevede un contatto tra le persone, come ad esempio il calcetto con gli amici. Qualche dubbio in più, invece, per quanto riguarda il gioco delle carte negli esercizi pubblici, una pratica che solleva perplessità per il fatto che le carte vengono passate tra le persone aumentando i contatti a rischio. L'ordinanza manterrà almeno per altri 15 giorni l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, mentre all'aperto sono già state tolte da quasi un mese. E senza conseguenze sui contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA