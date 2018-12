De Bortoli aggiorna la tabella di marcia: «Subito al lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPORDENONE «Lo stadio nuovo non è stato promosso». Walter De Bortoli, assessore pordenonese ai Lavori pubblici, non si nasconde. Ha partecipato al vertice in Prefettura e ha sentito con le sue orecchie il responso delle autorità. Era pronto a mettere mano al progetto, l'incontro serviva proprio ad assumere anche il parere di chi lavora ogni giorno sul fronte della sicurezza in città. Al vertice era presente anche il sindaco di Fontanafredda Pegolo. «Si è trattato di un incontro cordiale - ha detto De Bortoli - che ci ha fatto...