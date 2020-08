«Il provvedimento di blocco degli sfratti avrà incidenza anche sul nostro territorio provinciale dove nello scorso anno sono stati convalidati 130 sfratti per morosità del conduttore e sono state richieste ben 430 domande di esecuzioni all'ufficiale giudiziario ancorchè ne siano state poi materialmente eseguite con il rilascio forzoso 83». A parlare è l'Unione piccoli proprietari della provincia di Pordenone che ha contestato il decreto governativo. «L'avere sospeso la esecuzione degli sfratti sino al 31/12/20 senza distinzione tra destinazione abitativa ed uso diverso comprendendo anche quelli per morosità che sono il maggior numero, determina una vera e propria licenza di non pagamento del canone di locazione. Il problema si ripercuoterà gravemente sul prossimo anno atteso che vi sarà l'accumulo di tutte le procedure non eseguite e di quelle nuove. Tra l'altro ed è la cosa che maggiormente risulta contraria ad ogni logico e legittimo criterio- conclude il presidente Uppi, Ladislao Kowalski (in foto) -, la proroga riguarda, in pratica, convalide di sfratto tutte emesse precedentemente al periodo di emergenza sanitario da corona virus».

