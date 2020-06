LE MOTIVAZIONI

PORDENONE L'impossibilità di organizzare la Festa è spiegata da uno dei veterani della Festa in Piassa, Franco Betto, che per 40 anni ha fatto parte del direttivo dell'associazione e ora collabora dall'esterno, in veste di consulente. Per fare il Torneo Giovanissimi si contattano decine di società del Nord Italia, poi circa una dozzina accetta. Quest'anno con il calcio, però, è un disastro: se A e B devono ancora chiudere, immaginiamoci i dilettanti. Ogni giorno arrivano norme nuove; siamo già a giugno e non si sa, quindi, se i ragazzi potranno giocare. In conseguenza a questa situazione di grande incertezza non ce la siamo neanche sentita di spedire gli inviti.

Ma oltre al torneo di calcio sarebbe saltata anche la lotteria. Sarebbe stato molto difficile trovare per tempo le ditte che offrono i premi spiega con l'amaro in bocca Betto e avremmo avuto grosse difficoltà a inviare per tempo (va fatta con largo anticipo) la relativa comunicazione ai Monopoli di Stato. Non ultimo nasce anche il problema dei posti a sedere nella zona ristorante. La Festa in Piassa arriva a un migliaio di posti di ristoro, - commenta Betto con le nuove norme potrebbe ospitarne sie no un terzo, pari a circa 300 posti. Economicamente un gioco che non vale gli sforzi messi in campo da ente pubblico, associazione e volontari. Anche il tendone della musica, il Palatenda, che copre circa 1.200 metri quadrati, - spiega con la voce rotta dall'emozione - con le nuove direttive anti-Covid può ospitare al massimo 200 persone. E come si fa con i complessi, la musica per i giovani? Diventa quasi impossibile far rispettare il distanziamento. A tutto questo si aggiungano tutte le norme sulla disinfezione, sull'utilizzo delle mascherine e sul distanziamento, che incidono comunque sui costi organizativi. Sono costi rilevanti commenta Franco che non si riescono a sostenere con il nostro piccolo bilancio e non c'è sponsor che tenga, perché anche le aziende sono con l'acqua alla gola. In definitiva il flop è dietro l'angolo.

