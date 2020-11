IMPIANTI RICONVERTITI

PORDENONE Dalla plastica al verto. Dalla carta, al tessile fino all'automazione industriale. Fino alle produzioni chimiche che si sono diversificate per realizzare gel idroalcolici disinfettanti la cui domanda sta registrando un autentico boom. Un esempio di innovazione produttiva arriva dalla Cartiera di Cordenons, oggi Gruppo Fedrigoni. Nell'antica azienda della carta la scorsa primavera è stata studiato un tipo di carta virucida che è poi stata utilizzata come componente per la realizzazione di mascherina.

CARTA AMMAZZA-VIRUS

In piena emergenza, la scorsa primavera, il Gruppo Fedrigoni (da circa due anni controlla anche la Cartiera di Cordenons) tra i primi al mondo nella produzione di carte ad alto valore aggiunto per packaging ha messo a punto un nuovo prodotto. Si tratta di una specie di carta virostatica, cioé per la sua natura chimica altamente sfavorevole alla sopravvivenza del coronavirus, per la realizzazione di mascherine. Grazie alla sua lunga esperienza, in campo alimentare, chimico e farmaceutico, si è arrivati a un prodotto misto in cellulosa e cotone riciclabile e adattabile al volto particolarmente filtrante e resistente alla lavorazione. «Negli ultimi mesi la mascherina made in Cordenons - fanno sapere dalla società - è stta commercializzata in tutto il mondo».

VETRARIA SACILESE

Già durante il lockdown alla Vetraria Sacilese di Montereale Valcellina si sono dati da fare per riconvertire una parte degli impianti adattandoli alla produzione dei nuovi pannelli in vetro di separazione sempre più necessari. A utilizzarli non solo banche, uffici pubblici e ospedali. Ma anche negozi, bar e ristoranti. In pochi giorni l'azienda in partnership con l'impresa gemella, appartengono alla stessa holding, Duka di Bressanone ha fatto rete e ha studiato un nuovo prodotto che possa avere un utilizzo flessibile e adattabile a diversi ambienti. «Grazie a quel prodotto in quel momento - racconta Emanuele Parpinelli, direttore di stabilimento - siamo riusciti ad avere una sorta di volano che ci ha consentito di mantenere la produzione. Nel quadrimestre giugno-settembre le cose sono migliorate, un quadrimestre tr i migliori degli ultimi tre anni». Alla Noxorsokem Group srl di Cusano, specializzata nella produzione di prodotti chimici per cicli industriali, a marzo una parte degli impianti era stata riconvertita per produrre un gel lavamani per uso industriale. «Nei mesi successivi - conferma il presidente della società Gianluca Pinna - la domanda di quel tipo di prodotto è cresciuta e si è anche allargato il mercato, dal Nordest a livello nazionale».

