DALL'ALBA AL TRAMONTO

L'inizio alle 6, quando arrivano di frutta e verdura. La chiusura alle 21. Per chi vende alimentari e fa consegne a domicilio, sono giornate lunghe. «Ma io spiega Denis Anese, del Maxì di via Gemelli ho la stessa passione da 40 anni».

Come va il servizio di spesa a domicilio? Sono molte le richieste?

«Effettuavo il servizio già in precedenza, ma da una decina di giorni siamo inseriti nella lista del Comune. Da allora le richieste sono ogni giorno di più, fino a una trentina. E non arrivano solo da anziani. Mi sono sorpreso anch'io. In tanti, anche di mezza età, hanno capito che è meglio muoversi il meno possibile».

E il numero di chi viene personalmente a fare la spesa è diminuito?

«Da una parte abbiamo perso tutta la clientela di passaggio legata al Policlinico: chi veniva per fare esami o per andare a trovare un paziente e si fermava qui. Dall'altra, però, molte persone della zona di San Gregorio, che prima andavano nei centri commerciali, adesso si spostano meno e scelgono il supermercato di quartiere».

Paura del contagio?

«Non mi allarmo e seguo le misure di sicurezza. E lo faccio volentieri: non voglio paragonarmi ai medici, ma anche noi siamo importanti».

Come valuta la decisione di chiudere i supermercati alla domenica?

«Se fosse per me, lo si dovrebbe fare sempre. Questo momento può permettere di riscoprire il tempo per se stessi e per la famiglia. Sarebbe bello continuare a farlo per un giorno alla settimana quando tutto questo sarà finito». (lz)

