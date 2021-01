Nel giorno della sfida finale per il governo Conte al Senato si cercavano responsabili pronti a votare la fiducia anche nelle fila di Forza Italia. Soprattutto dopo il colpo di scena del giorno prima alla Camera della deputata Renata Polverini uscita dal partito di Berlusconi. Con il suo intervento, nel primo pomeriggio, il senatore Franco Dal Mas («Non sarò tra i cosiddetti responsabili», aveva assicurato in mattinata) ha escluso ogni possibile dubbio. Il forzista pordenonese, dopo aver accusato il premier di aver pronunciato un discorso di corto respiro, ha sentenziato: «Tra Conte e Renzi è una disfida di Barletta? O una disfida di burletta?». Ironia pronunciata proprio allo scadere del tempo concesso, quando il meccanismo dell'Aula interrompe automaticamente il microfono per avvertire che i minuti sono finiti. Tanto da sembrare una censura. Ma Dal Mas è andato avanti concludendo: «La invitiamo a fare un passo indietro e comunque sappia che è sempre pronto un innesco per far brillare il suo debolissimo esecutivo». Duro nei contenuti anche l'intervento del senatore Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia: «Quello di Conte discorso deludente, ci appelliamo al Colle».

