Dal forex al catamarano

È in un doppio raggiro che è incappato un libero professionista di Udine che, attraverso il passaparola tra amici, è rimasto vittima sia della Venice Investment Group di Fabio Gaiatto e poi di Nidalina Group, che prometteva guadagni con la formula del buy to rent (acquisti di beni che venivano dati a noleggio o affittati). «Con Venice - racconta - ho investito 6mila euro. Volevo diversificare gli investimenti, purtroppo in questi casi l'aspetto emozionale conta molto. I miei amici, che avevano investito un anno prima, hanno incassato i...