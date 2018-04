Dai robot personalizzati ai giochi con 170 postazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÁ PORDENONE Tra le attività più sfiziose che si potranno trovare in Fiera ci sarà un divertente programma di laboratori - a cura della Rete al Femminile di Pordenone dedicato ai bambini: i piccoli partecipanti impareranno come costruire personalissime spille in legno e in carta, come creare la propria mappa da esploratore, aggiustare giochi elettronici e curare giocattoli di peluche rotti. Per gli amanti dell'open source immancabile è una visita alla Linux Arena, un open space dove trovare le migliori tecnologie presenti nel...