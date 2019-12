Dacia Arena, le strade per popolarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una media di 3.222 spettatori in otto partite disputate. Un impianto utilizzato solamente per il 10,5 per cento della sua capienza, la percentuale più bassa di tutta la categoria. Dati quasi ovvi, pensando ai motivi per i quali è nata la Dacia Arena di Udine, e cioè ospitare le partite di un'Udinese che sperava di potersi riaffacciare all'Europa. In tutto il campionato gli spettatori hanno raggiunto quota 25.773: hanno fatto peggio solo Venezia e Virtus Entella, che però possono giocare nell'impianto di casa, nel vero senso della parola....