Da Villa Cattaneo al parco Marchi Se ne parla in Consiglio

IL CONSIGLIOPORDENONE Il presidente del Consiglio comunale Andrea Cabibbo ha convocato l'assemblea cittadina per domani (ore 17.30 con chiusura prevista per le 21.30). Come concordato nella riunione dei presidenti dei Gruppi consiliari, un'ora sarà dedicata alle interrogazioni. Si comincerà con la richiesta di chiarimenti sull'utilizzo di Villa Cattaneo presentata dal gruppo del Pd. Lo stesso gruppo, inoltre, interroga sull'affissione dei cartelli di Casa Pound, sul contrasto al bullismo omofobico, sulla manutenzione straordinaria dell'ex...