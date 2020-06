(ro) Fisico minuto, quasi uno scricciolo, ma idee chiarissime e tanta voglia di mettere in mostra quello che gli frulla nella mente e che gli fa palpitare il cuore. È la descrizione del 21enne Lorenzo De Re, che per scoprire e affinare le proprie doti artistiche non ha avuto dubbi, poco dopo gli studi superiori a Vittorio Veneto, ha mettersi in discussione e a girare il mondo. Da Sarone e Caneva, dove aveva frequentato elementari e medie, fino a New York, da Copenaghen a Roma e adesso Amsterdam. Un viaggio lunghissimo, ma durato il battito d'ali di una farfalla.

Lorenzo, fin da piccolo, è stato un fiume in piena: effervescente e pieno di idee. Inevitabile che i confini di sarone gli stessero stretti e che, finiti gli studi, desiderasse misurarsi con nuove sfide. Per diventare artista globale dove lasciare papà Jack, mamma Michela e la sorellina Anna. Nel cuore il desiderio di vivere per e con l'arte. Così appena maggiorenne Lorenzo ha fatto la valigia ed è partito. Nel cuore un po' di tristezza, vinta subito dall'adrenalina per un'avventura che aveva sognato fin da piccino. Per coronare un sogno: scoprire l'essenza del sacro fuoco che gli consumava l'anima.

