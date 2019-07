Da Riccardi una soluzione ibrida: «Coinvolgere i privati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAPORDENONE «Il problema principale è rappresentato da un modello di società vecchio di 25 anni, e ogni volta che si prova a mettervi mano è un guaio». Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione e delegato alla Sanità, non parla della società in genere, ma del microcosmo che racchiude gli operatori del comparto della salute. E i tempi d'attesa, secondo Riccardi, sono (anche) figli di un sistema che sovente si è mostrato refrattario di fronte al cambiamento. E per provare a stuccare una crepa che in questo momento preoccupa...