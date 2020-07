RICONVERSIONE

PORDENONE C'è anche l'azienda friulana Mit srl nella cordata di imprese con capofila la pugliese Mbl Solutions per la progettazione di Cento.1, un impianto progettato, realizzato e assemblato in soli tre mesi, capace di produrre cento mascherine al minuto, sia chirurgiche che del tipo Ffp2. Il progetto è stato presentato a Corato (Bari) e rappresenta la forza dell'ingegno italiano. Un'alleanza tutta italiana e un ponte tra Friuli Venezia Giulia e Puglia, all'insegna dell'invenzione, per affrontare le nuove sfide in uno scenario post-pandemia. Nasce nei laboratori di San Quirino, infatti, la progettazione del Dry Sterlizer, l'ultimo anello della catena di Cento.1, filiera produttiva della meccatronica avanzata che coinvolge una ventina di imprese.

L'INNOVAZIONE

Dry Sterilizer è il primo macchinario che sterilizza le mascherine prima del loro confezionamento in pezzi singoli. È una sorta di tunnel in cui i dispositivi facciali di filtrazione vengono pressati e sottoposti a elevate temperature (fino a 150 gradi) per essere sterilizzati a secco e in continuo, senza uso di agenti chimici né vapore. Lo sterilizzatore tratta con un processo termico le mascherine mentre vengono trasportate su un nastro a tapparelle di acciaio inox di larghezza utile 30 centimetri con motori brushless indipendenti collegati in asse elettrico con motoriduttore a una velocità regolabile. Il macchinario è protetto da una coibentazione realizzata con materiali certificati per l'uso alimentare, contenuta in moduli stagni per assicurare il contenimento di eventuale polvere generata da usura.

LA COLLABORAZIONE

Il tunnel nasce dalla collaborazione con Mbl Solutions, progettato e brevettato da Alessandro Sonego, general manager dell'azienda friulana Mit srl, parte della sanquirinese Microglass Group. Quest'ultimo è un laboratorio di ricerca e sviluppo accreditato dal ministero di Istruzione e ricerca che da vent'anni opera nell'innovazione applicata nell'ambito dell'elettrotermia. «Microglass - informa una nota della società - gode di ampia reputazione scientifica sia in ambito industriale sia della ricerca, con alle spalle progetti di sviluppo con multinazionali, equipe scientifiche e istituti di ricerca, a cui Microglass si affianca per inventare nuove soluzioni, seguendo tutto il processo, dallo studio del bisogno alla realizzazione dell'impianto». Dry Sterilizer è un macchinario nato durante il lockdown causato da Covid. «Rappresenta - si spiega ancora - una soluzione ingegneristica nata sì nell'urgenza ma che rappresenta quanto la pandemia ci abbia imposto una nuova cultura dell'igiene». Alessandro Sonego, fondatore e capo della ricerca e sviluppo di Mit srl, ha partecipato all'evento di presentazione ufficiale di Cento.1 organizzato da Luigi Maldera, general manager di Mbl Solutions, Sergio Fontana presidente di Confindustria Bari-Bt, Cesare De Palma, presidente della sezione Meccanica, elettrica ed elettronica di Confindustria Bar-Bt, Federico Pirro professore associato di Storia dell'industria, Francesco Copertino rettore del Politecnico di Bari, Francesco Squeo presidente Associazione Imprenditori Coratini.

d.l.

