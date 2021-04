Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO IL CAMBIOPORDENONE Da lunedì il Friuli Venezia torna arancione. La conferma - come per altre cinque Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria) è arrivata in serata con la firma dell'ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza. Via dunque agli allentamenti sulle misure dopo un mese di rosso: negozi e centri commerciali (seppure con le limitazioni dei fine settimana) potranno riaprire. Così come i saloni dei...