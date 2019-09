Da lunedì si chiude anche via De Paoli Problemi per la sosta a Borgomeduna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI CANTIERIPORDENONE Ancora modifiche alla viabilità cittadina. Per esigenze legate ai lavori, da lunedì verrà chiuso l'ingresso alle auto in via De Paoli per chi proviene da via Damiani. La chiusura interesserà il primo tratto di via De Paoli (sino al civico 23) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30, sino a dicembre, salvo imprevisti o maltempo prolungato. Dunque, alla fine dei lavori giornalieri sul cantiere verrà ripristinata la normale viabilità. I sabati e le domeniche e i festivi il varco rimarrà aperto tutto il...