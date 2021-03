NUOVI LIMITI

PORDENONE Da lunedì l'intera regione Friuli Venezia Giulia sarà in fascia arancione. Mentre già oggi scatta il declassamento di colore per i territori delle province di Udine e di Gorizia che abbandoneranno l'area gialla per passare a quella arancio. La spaccatura della regione in due zone con limitazioni diverse (decisa con l'ordinanza del presidente Massimiliano Fedriga firmata tre giorni fa) durerà dunque soltanto 48 ore: oggi e domani. Ma un effetto sicuramente ce lo avrà visto che non sono consentiti (se non per motivi di lavoro, salute e necessità) né l'uscita dai confini comunali né i passaggi da un'area all'altra: eviterà almeno in parte gli assembramenti e le fughe nel fine settimana nelle località di mare e di montagna. Fenomeni cui si era assistito anche nei due ultimi weekend. Anche se per oggi e domani le due provincie di Pordenone (finora ha mostrato i dati migliori) e di Trieste rimarranno ancora in giallo. E quindi con la possibilità di uscire dal proprio comune di residenza.

ARANCIONE RAFFORZATO

In realtà quello che scatterà da lunedì mattina sarà nei fatti un arancione rafforzato: l'ordinanza che reintroduce la didattica a distanza per le scuole medie, superiori e per l'università si somma infatti alle classiche limitazione della fascia arancione. Che consistono, sostanzialmente, nella chiusura di bar e ristoranti (se non per l'attività di vendita per asporto e consegna a domicilio), nel divieto di uscire dal proprio Comune - eccetto per i comuni sotto i 5000 abitanti per i cui residenti sono ammessi spostamenti nel raggio di 30 chilometri), sport solo in forma individuale all'inferno del comune e chi fa jogging o va in bici può superare i confini comunali solo se il luogo di arrivo coincide con il Comune di partenza. Questa volta lo scivolamento da giallo ad arancione per la regione avviene nonostante l'indice Rt nella settimana di riferimento (22-28 febbraio) sia a quota 0,92 cioé sotto l'uno che rappresenta il tetto oltre il quale si passa in arancione. Ma è bastato il passaggio da rischio moderato a rischio alto a causare il declassamento di colore. Una situazione che è figlia del forte aumento dei contagi (soprattutto nell'udinese e nel goriziano), del numero di focolai e dell'incremento nell'occupazione dei posti letto negli ospedali. Il provvedimento del ministero non tiene conto della situazione diversificata dei territori. Che resta evidente: basti pensare che il dato dell'incidenza dei contagi su centomila abitanti negli ultimi 7 giorni a Udine è di 396, mentre a Pordenone è di 117, quasi quattro volte inferiore. «L'ingresso in zona arancione dall'8 marzo - ha spiegato ieri il presidente Fedriga appena il ministro della Salute Speranza lo ha informato del passaggio di fascia - è riconducibile non tanto all'indice Rt quanto al repentino e vistoso aumento dei contagi nel nostro territorio regionale che ci colloca a rischio alto. Da lunedì tutto il territorio regionale sarà pertanto zona arancione, con didattica a distanza per le scuole medie, superiori e università».

IL BOLLETTINO

Intanto ieri 823 nuovi casi registrati. Su 6.896 tamponi molecolari sono stati rilevati 575 nuovi contagi con una percentuale di positività del 8,34%. Sono inoltre 3.234 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 248 casi (7,67%). I decessi registrati sono 12 (nessuno in provincia) i ricoveri nelle terapie intensive sono 64, mentre quelli in altri reparti risultano essere 396. I decessi complessivamente ammontano a 2.888, con la seguente suddivisione territoriale: 646 a Trieste, 1.451 a Udine, 598 a Pordenone e 193 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.200, i clinicamente guariti 2.141, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.933.

D.L.

