LE PROVE

PORDENONE Saranno oltre novecento gli operaori della forze dell'ordine e di pubblica sicurezza che - da domani mattina - potranno sottoporsi al test sierologico per capire se siano venuti in contatto con il coronavirus. Poliziotti, carabinieri, agenti della polizia comunale, vigili del fuoco saranno sottoposti al mini-prelievo di sangue per la prova sierologica nell'area della Fiera di Pordenone. In quello che dalla fine dello scorso mese di marzo si è trasformato nel polo sanitario dei test (in particolare i tamponi, poi in una seconda fase anche i test sierologici) da compiere in modalità drive-in, cioé senza scendere dalla propria auto. Chi deve essere sottoposto alla prova si presenterà, a partire da domani mattina e fino al prossimo 2 luglio, al parcheggio del quartiere fieristico. Nell'area sono operative diverse postazioni, anche con una specie di ambulatori provvisori, in cui medici e operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione dell'Asfo eseguiranno i prelievi secondo quanto previsto dai protocolli predisposti dalla Regione. Chi dovesse risultare positivo al test sierologico dovrà eseguire successivamente anche il tampone orofaringeo ed essere sottoposto, sempre seguito dal personale del Dipartimento, alle misure previste di isolamento rispetto al luogo di lavoro e agli eventuali conviventi. Le persone che risultano invece negative dovranno comunque ripetere il test sierologico a trenta giorni di distanza dal primo.

IL NODO PERSONALE

La necessità di dover ripetere i test a distanza di una mese anche per chi è risultato a posto comporta però un problema di tipo organizzativo, perlomeno nei mesi di luglio e agosto. Il problema è legato alla carenza di addetti nell'organico del Dipartimento di prevenzione. In più in queste settimane la situazione delle difficoltà dell'organico è aggravata dal fatto che il personale deve usufruire dei periodi di ferie previsti. Si tenga presente che gli operatori del dipartimento di prevenzione - che hanno lavorato in trincea durante i lunghi mesi dell'emergenza Covid - arrivano da un periodo di super-lavoro con turni pesanti e riposi che saltavano. Una situazione che è stata più volte sottolineata anche dalle organizzazioni sindacali degli stessi operatori. Per i mesi estivi, senza rinforzi anche temporanei, diventa dunque difficile fare fronte all'impegno. Senza contare che è poi necessario organizzare la campagna anti-influenzale autunnale che richiederà uno sforzo enorme.

