LA SVOLTAPORDENONE Ci siamo quasi. Dopo le polemiche, le manifestazioni, gli applausi o le critiche, i consigli e le richieste. Da domani per andare al bar e al ristorante al chiuso, per una nuotata in piscina (sempre al coperto) o una sessione di allenamento in palestra bisognerà esibire il green pass: vaccino, tampone negativo non più vecchio di 24 ore o guarigione dal Covid. Altrimenti ci si dovrà accomodare fuori, oppure rinunciare...