Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIORGANIZZAZIONEPORDENONE Un nuovo piano e una nuova organizzazione ospedaliera per potenziare le cure odontoiatriche pubbliche, gratuite per alcune categorie di pazienti. L'Asfo ha previsto la costituzione di una nuova Struttura semplice dipartimentale do Odontostomatologia alla dirette dipendenze del direttore sanitario Michele Chittaro. La struttura ospedaliera sarà guidata da un docente specialista in odontoiatria dell'Università di...